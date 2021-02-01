Хабаровск, , 04:36 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв с 1 февраля ввёл смягчение на смягчение ограничительных мер по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В частности, общепиту разрешается теперь работать до 24:00, на час больше. Также к обычному режиму работы возвращаются детские игровые комнаты, расположенные в том числе в торговых центрах.

В Хабаровском крае возобновляются межрегиональные, всероссийские и международные соревнования с загрузкой залов не более 50% от их максимальной вместимости. Ранее была с такой загрузкой разрешена работа театров, кинотеатров и домов культуры, а также Хабаровский аэропорт вернулся к выполнению международных рейсов.

Остальные ограничения 27 января Михаил Дегтярёв продлил ранее до 11 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае продлевается режим самоизоляции для жителей Хабаровского края старше 65 лет.