Москва, , 04:31 — REGNUM Аномально тёплая погода установится, согласно прогнозам синоптиков, начиная с 4 февраля почти на всей территории России. Об этом 1 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура воздуха на большей части территории России будет выше климатической нормы на 4−18 градусов. Наиболее ярко выраженные температурные аномалии будут наблюдаться на Урале и юге Западной Сибири. Температура около климатической нормы будет лишь в Амурской области и Хабаровске.

При этом Вильфанд отметил, что СЗФО и Московский регион в конце рабочей недели ожидает, напротив, аномальное понижение температуры. В Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове температура воздуха будет около 3 градусов ниже нормы. В Москве такая же ситуация сложится к концу рабочей недели, здесь температура будет на 2−4 градуса ниже нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению метеоролога Павла Константинова, современный процесс изменения климата связан с деятельностью человека.

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