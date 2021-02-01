Сеул, , 04:26 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 305 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 285 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже на протяжении двух дней в Южной Корее выявляют менее 400 инфицированных ежесуточно. При этом не исключается, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 78 508 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 31 января в стране скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея достигло 1425 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи распорядились продлить на две недели ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Решение было принято в связи с желанием снизить риск распространения инфекции на период Нового года по Лунному календарю.

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