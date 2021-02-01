Сеул, , 04:00 — REGNUM Власти Южной Кореи решили продлить ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще на две недели, сообщает агентство Рёнхап.

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По его данным, власти решили принять превентивные меры по борьбе с распространением инфекции на период Нового года по Лунному календарю. Ограничения будут действовать вплоть до 14 февраля. В частности, жителям страны будет запрещено собираться группами более пяти человек.

Также власти планируют начать вакцинацию против коронавирусной инфекции в феврале. В марте в Южной Корее планируют вернуть школы к штатному режиму работы.

По последним данным, в Южной Корее с начала пандемии выявили 78 205 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 1420 человек.

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