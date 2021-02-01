Анадырь, , 03:51 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин ввёл послабления в коронавирусных ограничениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа, а часть ограничений продлил.

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Так, в частности снят запрет на самоизоляцию для жителей Чукотки старше 65 лет, если они вакцинировались или переболели коронавирусом.

Кроме того, предприятия общественного питания могут вернуться к привычному графику работы. Остаётся обязательным соблюдение требований к рассадке гостей и санитарного режима.

Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 февраля включительно.

На Чукотке зарегистрировано более 620 случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 560 человек, умерли четыре пациента.

В округе активно продолжается вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке от коронавируса привились более тысячи человек, активнее всего идёт вакцинация в районных центрах.