Благовещенск, , 03:23 — REGNUM Золотодобывающая компания в Амурской области выплатит по суду ущерб причинённый окружающей среде за загрязнение реки Малый Караурак при добыче россыпного золота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Читайте также: Производство золота в России сократилось в 2020 году

В суд обратилось министерство природных ресурсов Амурской области. Ущерб оценён в 135,344 млн рублей. Было установлено, что в сбросах воды содержались опасные соединения, концентрация которых была превышена в десятки раз.

Ранее минприроды области обращалось к компании ООО «Три П» с требованием в добровольном порядке возместить ущерб, но золотодобытчик не сделал этого.

Суд встал на сторону регионального министерства природных ресурсов и удовлетворил иск.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь-ноябрь 2020 года произведено 314,41 тонны золота, что на 22,85 тонны, или на 6,78% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.