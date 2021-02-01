Токио, , 03:15 — REGNUM Правительство Японии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, введенные ранее ограничения не привели к существенному спаду заболеваемости COVID-19 в наиболее пострадавших от пандемии префектурах страны. При этом эксперты отмечают прирост заболевших среди пожилого населения Японии. В связи с этим правительство намерено объявить продление режима ЧС в префектурах Токио и Осака.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Японии с начала пандемии выявили 390 687 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 5766 человек.