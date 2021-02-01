Иерусалим, , 02:28 — REGNUM Карантинный режим, введенный в Израиле в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, решило продлить израильское правительство, сообщает пресс-служба кабмина страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Сообщается, что члены правительства Израиля проголосовали за продление карантина до 5 февраля. Сам режим ограничений был введен в стране 27 декабря 2020 года на 36 дней. Во время карантина жителям страны запрещено отходить более чем на тысячу метров от дома.

По последним данным, в Израиле подтверждено 643 006 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом уже 3,05 млн жителей страны привились против COVID-19 в ходе кампании по массовой вакцинации, которая началась 20 декабря 2020 года.