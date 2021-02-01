Нейпьидо, , 00:35 — REGNUM В Мьянме общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 140 тысяч, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны.

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В частности, за минувшие сутки в республике выявили 281 носителя коронавируса SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новой инфекцией в Мьянме достигло 140 145. Также за 31 января в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мьянме от осложнений COVID-19 умер 3131 человек.

Отмечается, что уже 124 072 пациента смогли выздороветь. Их уже выписали из медучреждений республики.

Несмотря на незначительный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, власти Мьянмы распорядились продлить запрет на международные авиаперелеты. Также в республике введет запрет на въезд иностранцев до конца февраля.