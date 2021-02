Канберра, , 22:50 — REGNUM В сети появилась информация о том, когда может выйти ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Shin Megami Tensei 3. Об этом 31 января сообщил портал Game Rant.

Утечку допустил австралийский ритейлер Gameware. Он опубликовал на своём сайте информацию о том, что релиз игры может состояться в мае 2021 года. Издание отметило, что ранее этот магазин уже допускал подобные утечки. Например, таким же образом он случайно сообщил дату релиза Need for Speed: Heat, а также дату Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Оригинальная Shin Megami Tensei 3 вышла на консоли PlayStation 2 20 февраля 2003 года. Это постапокалиптическая ролевая игра, разработкой которой занималась японская компания Atlus.

