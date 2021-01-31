Брюссель, , 22:30 — REGNUM Европейский союз договорился с компанией AstraZeneca о получении дополнительных 9 млн доз вакцины от COVID-19, написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter.

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«Шаг вперед по вакцинам. AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз, по сравнению с последним предложением компании», — написала она.

Глава ЕК уточнила, что таким образом в первом квартале количество доз вакцины будет доведено до 40 млн (50% от всего объёма вместо 60%). Кроме того, компания пообещала начать поставки на неделю раньше и наращивать свои производственные возможности, отметила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало разрешение на использование в странах ЕС только двух вакцин — от американских компаний Pfizer и Moderna. При этом Pfizer в решила сократить поставки препарата в ЕС в одностороннем порядке, объяснив это нарушением контрактных обязательств.

Кроме того, AstraZeneca предупредила Еврокомиссию о сокращении на 60% поставок вакцины в первом квартале 2021 года. Причина кроется в проблемах с производством большого количества доз препарата.

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