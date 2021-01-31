Лондон, , 22:20 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 21 088 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 31 января свидетельствуют обнародованные данные на сайте британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране в результате этого стало составлять 3 817 176.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране на данный момент составляет более 105 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 23 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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