Пермь, , 21:42 — REGNUM Заражение трипаносомозом гражданки России и её двухлетней дочери на отдыхе в Занзибаре вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 января в социальной сети Facebook.

«Да… двухлетнему ребёнку без Занзибара никак», — пишет Наталья И.

Ряд пользователей призвали местных жителей, которые собираются на отдых в экзотические страны, крайне ответственно относиться к своему решение и обеспечить максимальную безопасность для своих детей.

«Люди, берегите своих детей. Не надо подвергать их лишнему риску. Бедной малышке здоровья, пусть поправится скорее», — написала Ирина Е.

Некоторые пользователи раскритиковали мать ребёнка за то, что она поехала в африканскую страну несмотря на то, что там распространены крайне опасные и даже смертельные болезни.

«Хотя бы почитали перед тем, как ехать, какие болезни там можно подцепить. Это вам не Клязьма», — пишет Iraida K.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что ребёнку из России совсем не место в Африке, тем более пока его иммунитет до конца не был сформирован.

«Ребенку до трёх лет желательно отдыхать в родном климате, так как формируется иммунитет», — считает Ольга М.

Напомним, 31 января жительница Перми Наталья П. рассказала порталу Ura.ru о том, что она и её двухлетняя дочь заразились африканским трипаносомозом во время отдыха в Занзибаре.