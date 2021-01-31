Анкара, , 21:35 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 6562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 128 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 31 января.

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Согласно новым официальным данным, общее число подтвержденных выявленных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 2 477 463, смертельных случаев — до 25 993.

Отмечается, что специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии турецкий профессор Бюлент Эртугрул призвал к продолжению соблюдения мер борьбы с коронавирусом.

«Надвигается третья волна пандемии. Меры должны стат гораздо более строгими», — заявил он.