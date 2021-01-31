Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Дэвид Пекоске распорядился обеспечить обязательное ношение масок в общественном транспорте. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе МВБ.

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Отмечается, что эта мера вводится в соответствии с указом президента Соединённых Штатов Джо Байдена от 21 января.

Согласно указу власти США должны обязать граждан носить маски в общественном транспорте и на территории, которая принадлежит федеральному правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, более 136 тысяч новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено на территории США за минувшие 24 часа. В результате этого их общее число стало составлять более 26 млн.

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