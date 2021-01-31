Москва, , 21:02 — REGNUM В ходе митингов 31 января в России было замечено немалое число психически больных людей. Об этом рассказал председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Независимые наблюдатели общероссийского движения «Сильная Россия» были с начала до конца практически во всех регионах, где проходили сегодня несанкционированные акции протеста. Среди провокаторов и хулиганов немало реально психически больных людей, именно по диагнозу, а не только по поведению», — сказал Цветков.

По его словам, действия правоохранительных органов были адекватными, а попытка организации массовых беспорядков была пресечена без жертв и пострадавших: «Очевидна неудача несистемной оппозиции в большинстве регионов: вывести никого не смогли. Заметно снижение общей численности протестующих в целом, которое организаторы пытались компенсировать усилением агрессии и увеличением количества провокаций в отношении полицейских».

Цветков также призвал «быть объективными и отметить, что ряд полицейских всё-таки поддались на провокации и действовали жёстче, чем могли бы»: «Хотя понятно, почему: опять газ в лицо, удары в спину, гнусные оскорбления. Никто не может, сидя дома, сказать, как бы он отреагировал на такое».

Эксперт высоко оценил профилактическую работу, которую правоохранительные органы провели в течение недели: «Выявлены и задержаны практически все нападавшие на полицейских 23 января, а также провокаторы, призывавшие к погромам. Вместе с родительской общественностью удалось предотвратить дополнительное вовлечение несовершеннолетних, которых, к сожалению, было сегодня опять немало, но могло было быть больше. Много и разочаровавшихся, после того как разобрались и особенно после ряда реальных репортажей из дворца без отделки».

Цветков также посетовал на то, что провокаторы продолжают под камеры выставлять женщин и пожилых людей вперёд во время столкновений с полицией: «Родителям надо серьезно озаботиться сложившейся ситуацией и проверить, не вовлечены ли их дети в эти преступные действия, которые воспринимают это в большей части как игру, но за нападения на полицейских можно получить реальную судимость и срок в тюрьме. Просто испортить себе жизнь навсегда. К сожалению, мы наблюдаем неоднократные факты вандализма — демонтаж заборов и ворот, удары по автомобилям, — и попытки перекрытия улиц. Это явные и прямые признаки уличных беспорядков».