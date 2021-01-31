Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Warzone хотят улучшить работу системы противодействия читерам (игровым мошенникам). Об этом 31 января сообщил портал Game Rant.

Пользователь форума Reddit, известный под ником SSMKh, разместил на площадке публикацию, в которой рассказывается о тех усилиях, которые сейчас издательская компания Activision и студия Infinity Ward предпринимают в рамках борьбы с читерством.

Стало известно, что на постоянной основе были заблокированы аккаунты 50 тыс. геймеров. В ближайшее время разработчики выступят с объявлениями по поводу изменений в политике блокировок за читерство и работе античит-системы. Отмечается, что они намерены противодействовать «всем» возможным видам мошенничества и взломам.

Стоит отметить, что некоторые известные стримеры ранее заявили о желании покинуть Call of Duty: Warzone из-за текущего состояния античит-системы игры и уровня противодействия читерам со стороны администрации. В частности, подобные мысли высказывал известный геймер CourageJD.

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