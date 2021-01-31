Москва, , 20:49 — REGNUM На территории Российской Федерации уже к лету текущего года возможно ослабление масочного режима. Об этом 31 января в эфире телеканала «Москва-24» сообщил главврач медцентра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, к вышеуказанному времени у основной части населения может сформироваться коллективный иммунитет к SARS-CoV-2.

Тимаков выразил надежду, что летом-2021, когда сформируется так называемый «коллективный иммунитет», в стране будет «значительное послабление масочного режима».

Как передавало ИА REGNUM, 31 января оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что более 18 359 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории России за истекшие сутки.