Санкт-Петербург, , 20:49 — REGNUM В Петербурге на 9% за неделю уменьшилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Однако увеличилась доля пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в стационарах. Об этом 31 января сообщил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Палата в Мариинской больнице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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«На этой неделе госпитализировано 3556 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, тогда как на предыдущей эта цифра составила 3904 человека», — отметил он.

Доля «тяжелых» больных в петербургских стационарах составляет около 26%, что на 2% выше среднемесячных показателей. В том числе на искусственной вентиляции лёгких находятся 297 пациентов. Причиной увеличения тяжести заболевания, как правило, является поздняя госпитализация.

Комитет по здравоохранению, как отметил Лисовец, ведёт ежедневный анализ данных о пациентах с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, которые скончались менее чем через сутки после доставления в стационар.

«Основная цель такой работы — разобраться в причинах каждого случая поздней госпитализации», — пояснил Дмитрий Лисовец.

Напомним, за 30 января в Петербурге зафиксировано 2160 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 47 человек, выписаны 1437 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 334 116 случаев заражения. От COVID-19 скончались 9733 человека. Выздоровели 230 486 человек.

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