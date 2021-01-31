Москва, , 20:35 — REGNUM Материал газеты The Washington Post, согласно которому член конгресса США от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, сдал положительный результат теста на коронавирус, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 31 января в социальной сети Facebook.

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»Это другое, понимать надо! Главное не забывать, что ЕС и США — это лидер в науке, медицине планетарного масштаба», — написал Дмитрий С.

Многие пользователи пришли к «неутешительным мыслям» из-за данной новости. Они считают, что если после вакцинации пациент смог заразиться, то это ставит под вопрос эффективность вакцины.

«Это очень плохо. Пока Россия вакцинирует своих граждан очередной качественной вакциной, в других странах люди вынуждены по политическим причинам прививаться тем, что им навязывают. А как же свободный рынок и прочие свободы?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые отметили, что создатели данного препарата никогда не давали 100% эффективность при вакцинации. Они призывали людей более спокойно относиться к таким случаям, ведь они укладываются в оговоренную погрешность.

«Результативность по вакцине заявлена 95−98%. Значит, вероятность заражения у некоторых есть. Зачем нагнетать и писать страшилки?» — поделилась Елена М.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что если вакцины не оказывают должного эффекта, то нет никакого смысла подвергать себя вероятной опасности от осложнений после препарата.

«На файзер даже в суд не подашь. Обидно», — пишет Олеся Г.

Напомним, 31 января газета The Washington Post опубликовала материал, согласно которому член конгресса США от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, сдал положительный результат теста на коронавирус.