Москва, , 20:28 — REGNUM Заявление исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко о том, что вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» начнётся в Донецкой Народной Республике (ДНР) с 1 февраля, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 31 января в социальной сети Facebook.

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«Не соврал Владимир Зеленский. На Украине начинается вакцинация. Единственное, что упоротые, опять не так всё поняли», — написал Алексей Р.

Многие пользователи выразили уверенность, что российская вакцина окажет серьёзную помощь жителям республики. Они считают, что прививка «Спутник V» спасёт множество жизней.

«Её бы я сделала. Уверена, эта вакцина разработана, чтобы жить, а не чтобы умереть за пару недель», — пишет Lina L.

Некоторые пользователи отметили, что жители Украины могли бы тоже получить российскую вакцину, но вместо заботы о своём здоровье они выбрали политику. Блогеры уверены, что граждане ДНР получат возможность быть более здоровыми, нежели их соседи из Украины.

«Браво, я за. Здоровье превыше всего, даже политики. Будет здоровье, будет жизнь», — считает Владимир Ф.

Нашлись и те, кто связал начало вакцинации в ДНР с тем, что Россия не собирается бросать в беде своих друзей. Они уверены, что это ещё сильнее сблизит жителей республики с Российской Федерацией и сильнее интегрирует ДНР в состав нашей страны.

«А я что говорил, вакцинация будет проводиться во всех регионах России», — пишет Валерий К.

Напомним, 31 января исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко заявил о том, что вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» начнётся в ДНР с 1 февраля.