Ашхабад, , 20:05 — REGNUM Власти Туркмении планируют открыть 60-метровый памятник поэту Махтумкули Фраги. Об этом заявила заместитель главы правительства республики по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Открытие монумента планируют приурочить ко Дню работника культуры и искусства, который в Туркмении отмечают 27 июня. В рамках праздника запланированы встречи с иностранными деятелями культуры.

Кроме того, у памятников поэту Махтумкули Фраги в нескольких странах пройдут конференции и литературные чтения.

Напомним, в 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил построить памятник поэту Махтумкули. Монумент изготавливается по проекту скульптора Сарагта Бабаева.

Шестидесятиметровый памятник установят на возвышенности в предгорьях Копетдага.