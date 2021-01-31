Ржев, Тверская область, , 20:11 — REGNUM Статья в JB Press от журналистки из Японии Асуки Токуямы, в котором жительница страны рассказала о посещении Ржевского мемориала Советскому солдату и поделилась впечатлениями от церемонии перезахоронения останков воинов, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 31 января в социальной сети Facebook.

«Там, в полукилометре от памятника, летом был целый лагерь поисковиков», — написал Владимир П.

Многие пользователи связали реакцию японской журналистки с желанием изучить состояние российского общества. Они уверены, что делается это далеко не с добрыми намерениями.

«Потому что снова объединяются и хотят привалить к нам. Это раз. А ещё, самое главное, что мы никогда не забудем то, что пережили наши предки! Наши бабушки и и дедушки! И то что они для нас сделали! Учили нас добру!», — пишет Инна И.

Некоторые комментаторы считают, что восхищение от перезахоронения останков советских воинов было вызвало тем, что Япония стала забывать собственную историю и то, кто им устроил ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

«То, что японцы в прогибе вычеркнули из своих учебников истории упоминание о ядерной бомбардировке их городов, говорит обо всём. Пусть и дальше изумляется», — написала Elena R.

Многие пользователи уверены, что Россия в отличии от Японии не предала память своих предков, а чтит их и посей день. Но, отметили они, есть и другие страны, которые не забыли нападение на свою страну иностранных агрессоров.

«Спрашивали японцев молодых про Хиросиму, Нагасаки. Вообще ничего не знают. Зато вьетнамцы очень чтят погибших в войне с США», — поделилась Елена С.

Напомним, 31 января японская журналистка Асука Токуяма в статье для JB Press рассказала о посещении Ржевского мемориала Советскому солдату и описала эмоции от церемонии перезахоронения останков воинов.