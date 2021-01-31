Ташкент, , 19:32 — REGNUM Председателем федерации шахмат Узбекистана избран заместитель премьер-министра республики Азиз Абдухакимов, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта.

«Шахматы — сложный вид спорта, требующий высокого уровня интеллекта, терпения и воли», — сказал Абдухакимов. По его словам, шахматисты учатся находить правильное и рациональное решение в сложных ситуациях.

Ранее, 14 января, Азиз Абдухакимов возглавил республиканский совет по ускоренному развитию шахмат. Он также является председателем государственного комитета по развитию туризма.

В Узбекистане принята государственная программа развития шахмат до 2025 года. Число граждан республики, постоянно занимающихся шахматами, планируется довести до 3%.

Читайте также: Десятилетний школьник из Узбекистана обыграл действующего чемпиона мира по шахматам