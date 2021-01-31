Элиста, , 19:25 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние двое суток скончались четыре пациента с коронавирусом. Это следует из данных регионального оперштаба на 31 января.

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 254 жителя Калмыкии.

Напомним, что всего в Калмыкии установлено 17 тыс. 494 случая COVID-19. Успешно прошли лечение 15 тыс. 215 пациентов.

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