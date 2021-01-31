Элиста, , 19:19 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние двое суток положительный результат теста на коронавирус получили 149 человек. Это следует из данных регионального оперштаба на 31 января.

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В ковидных стационарах на лечении находятся 753 пациента, из них 25 человек — в тяжёлом состоянии. 150 заболевших COVID-19 остаются в госпиталях для долечивания. На самоизоляцию отправлены 4 тыс. 184 человека.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 17 тыс. 494 человек. Выписаны с выздоровлением 15 тыс. 215 пациентов.

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