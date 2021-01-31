Кишинёв, , 18:54 — REGNUM Более 290 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за последние сутки. Об этом 31 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 291 случай заражения SARS-CoV-2, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 159 804.

Также уточняется, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в Молдавии составляет 3438. При этом вылечились в стране более 150 тыс. пациентов.

Напомним, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 650 случаев заражения SARS-CoV-2.

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