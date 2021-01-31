Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 18:52 — REGNUM Работники нефтяной компании «АМК Мунай» в Актюбинской области Казахстана прекратили забастовку и договорились с работодателем. Об этом сообщили в региональном акимате (администрации).

Руководство компании согласилось выплатить с февраля по апрель по 40 тыс. тенге ($94,3) каждому работнику. Кроме того, к празднику Навруз работники получат премию в размере 50% от заработной платы.

Ранее руководство компании «АМК Мунай» обещало повысить работникам заработную плату в размере 7%. Кроме того, с 1 мая со всеми работниками заключат новый трудовой договор. При составлении документа в компании пообещали учесть среднюю зарплату в нефтяной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января работники компании «АМК Мунай» приостановили производство и потребовали повышения заработной платы на 100%. Соответствующее видеообращение нефтяники направили главе государства.

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