Белград, , 18:48 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 1366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключено 143 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 31 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 395 263, а количество смертельных случаев выросло до 4020 человек.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 31 января заявила, что в начале следующей недели будет подписан договор о закупке дополнительных партий вакцин от COVID-19.