Нур-Султан, , 18:14 — REGNUM Президент Казахстана Касмым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким журналиста Михаила Дорофеева, скончавшегося 30 января. Об этом написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил, что Дорофеев внес значительный вклад в формирование информационного пространства в Казахстане. «Его высоко ценили за активную гражданскую позицию и высокие человеческие качества», — говорится в телеграмме.

Соболезнования также выразил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он высоко оценил профессиональные качества журналиста. «Он был профессионалом своего дела, обладал большим опытом работы», — сказал Назарбаев.

Напомним, Михаил Дорофеев скончался 30 января 2021 года после инфаркта. Он входил в национальный совет общественного доверия. Является лауреатом премии президента в области СМИ и академиком академии журналистики.