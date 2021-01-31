Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Более 136 тысяч новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено на территории США за минувшие 24 часа. Об этом 31 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, 136 252 заразившихся SARS-CoV-2 выявили в стране за минувшие сутки и в результате этого их общее число стало составлять более 26 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 2640 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло почти 440 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 160 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2 выявили за сутки в США днем ранее.

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