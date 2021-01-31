Москва, , 17:44 — REGNUM Сотрудники полиции и Росгвардии вытеснили участников незаконной акции протеста с Комсомольской площади в Москве, передаёт 31 января корреспондент ИА с места событий.

ОМОН проводит задержания митингующих на Комсомольской площади Дмитрий Ветчинкин © ИА Красная Весна

В настоящее время движение пешеходов по площади ограничено. Как отмечают очевидцы, в здания железнодорожных вокзалов пускают только после предъявления билетов.

Ранее Комсомольскую площадь назначили конечной точкой несанкционированного шествия оппозиции в Москве. Участники прошли от центра города, станции метро «Сухаревская», мимо станций метро «Комсомольская» и «Красносельская», к следственному изолятору «Матросская тишина», где содержится блогер Алексей Навальный.

После организаторы акции, управлявшие шествием через телеграм-каналы, дали команду вернуться на Комсомольскую площадь.