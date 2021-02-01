Саратов, , 07:59 — REGNUM В Саратовской области режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 15 февраля. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Согласно новым изменениям, в области в полном объеме разрешена работа музеев и выставок, объектов розничной торговли и культовых сооружений. Многофункциональные центры теперь принимают граждан без предварительной записи. Неизменным остается соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области по данным на 29 января были вакцинированы от коронавируса 16 891 человек. Из общего числа привитых полностью закончили иммунизацию 2 934 жителя. Первый этап вакцинации прошли 13 957 человек.

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