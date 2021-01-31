Салехард, , 17:11 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО за 30 января было выявлено 63 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 35 615 заразившихся. Выздоровели 31 679. 412 пациентов находятся в больницах с внебольничными пневмониями и COVID-19. У 27 состояние тяжёлое, а у двух — крайне тяжёлое.

За сутки подтверждена смерть ещё одного больного COVID-19. Им оказался мужчина, которому был 71 год.