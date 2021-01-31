Любляна, , 17:51 — REGNUM В Словении за последние 24 часа выявили 580 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 31 января.

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Журналисты отмечают, что 165 человек в стране находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как сказала в интервью словенским СМИ Мойца Матичич, глава правительственного центра по обработке вызовов по поводу заражений коронавирусом, коллективный иммунитет, как ожидается, будет достигнут только путем вакцинации, а не естественным путем через инфицирование всего населения.

По ее словам, такая стратегия оказалась «русской рулеткой» в тех государствах, которые пытались применить ее в начале, и это вызвало большие проблемы, так как регистрируются случаи реинфекции.

В Словении, по ее словам, было пять таких случаев.

Напомним, в Словении с начала пандемии выявили всего 166 473 случая заражения коронавирусом, и до сих пор было зафиксировано 3503 смертельных случая.