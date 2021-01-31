Ханты-Мансийск, , 16:55 — REGNUM В Югре за 30 января обнаружили ещё 182 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Новые случаи заражения отмечены в 20 муниципалитетах. С начала пандемии на территории региона выявили уже 47 656 граждан с коронавирусом.

Выздоровел пока 44 391 пациент. Из находящихся сейчас на лечении у 84 состояние тяжёлое, а 54 подключены к аппаратам ИВЛ. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 666 человек, в том числе двое за последние сутки.