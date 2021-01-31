Москва, , 16:18 — REGNUM Участие в несогласованной акции, которая прошла 31 января в Москве, приняло порядка 2 тыс. человек, включая представителей СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«Принимало участие (в несогласованной акции в Москве — прим. ИА REGNUM) около 2 тысяч человек (на 14:30 мск — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечивать общественный порядок в городе продолжают сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур.

Как передавало ИА REGNUM, 30 января пресс-служба ГУ МВД по городу сообщила, что для передвижения пешеходов центральные улицы города Москвы будут перекрыты в связи с призывами к участию в незаконных акциях полицией.

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