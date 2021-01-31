Москва, , 16:00 — REGNUM Более 40 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 31 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Снег в аэропорту rooster133

Так, по состоянию на 15:56 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 14 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано девять авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще 14 отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что циклон с Балкан принесёт морозную погоду в Москву после тёплой погоды с дождями и мокрым снегом. Так, 31 января днём в городе температура составит −5… −7 градусов, ночью морозы усилятся до — 9, — 11 градусов.