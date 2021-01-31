Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM В Свердловской области за 30 января подтвердили смерть от COVID-19 ещё 14 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии от этого заболевания скончались уже 2034 человека. Из числа госпитализированных 354 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе 162 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии коронавирус в регионе выявили у 70 472 граждан. Из них выздоровели 63 074.