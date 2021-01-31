Москва, , 14:48 — REGNUM В Москве протестующие подошли к СИЗО «Матросская тишина», передаёт 31 января корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Пока в авангарде лишь незначительная часть, «голова» колонны. Люди, которые дирижируют несанкционированным шествием через телеграм-каналы, обеспокоены, что линия может быть разорвана полицией и Росгвардией. Они подсказывают альтернативные пути подхода к следственному изолятору, если основной маршрут для арьергарда окажется блокирован.

Напомним, в Москве для участников несанкционированного митинга несколько раз меняли точки сбора. Общая длина маршрута от метро «Сухаревская» превысила пять километров.