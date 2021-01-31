Москва, , 14:26 — REGNUM Конечной точкой несанкционированного шествия в Москве станет СИЗО «Матросская тишина», где содержится блогер Алексей Навальный. Об этом 31 января передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Сейчас группа протестующих следует от станции метро «Комсомольская» к станции метро «Сокольники» через «Красносельскую». Маршрут публикуют телеграм-каналы штабов Навального и руководитель штаба Леонид Волков. Конечную точку маршрута они пока не объявляли.

Отметим, что длина пути от первой точки сбора у станции метро «Сухаревская» до СИЗО «Матросская тишина», который участники незаконного протеста преодолевают пешком, превысит пять километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по требованию полиции временно не работает станция метро «Сокольники» и несколько других станций.