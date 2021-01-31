Москва, , 14:07 — REGNUM В сети интернет снова начали распространяться фейки о несанкционированных акциях протеста, при этом доступ к ложной информации блокируется администрациями социальных сетей по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Сообщается, что в сети активно стали распространяться фейки о проходящих сегодня акциях протеста в ряде городов России. В частности, завышаются числа участников акций, распространяются фейки о якобы имеющих место случаях насилия к протестующим со стороны правоохранителей, также распространяется ложь о том, что среди протестующих есть погибшие.

В Роскомнадзоре отметили, что совместно с Генпрокураторй выявляют все случаи распространения недостоверной информации и направляют требования о блокировке этой информации в администрации платформ, на которых они распространяются, преимущественно это социальные сети.

Также в Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с Кодексом об административных нарушениях РФ владелец сайта или информационного ресурса, допустивший распространение фейков, наказывается штрафом в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей для юридических лиц.