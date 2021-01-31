Ереван, , 14:09 — REGNUM В Армении за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии на территории республики выявили 167 026 носителей коронавирусной инфекции. 157 519 из них выздоровели. За сутки инфекцию побороли 205 человек. 3080 инфицированных скончались. За сутки в Армении зарегистрировали девять летальных исходов.

На текущий момент в республике лечение получают 5658 инфицированных.

В минувшие сутки в Армении зарегистрировали три летальных исхода среди пациентов, переболевших COVID-19, но умерших в результате наличия иных заболеваний. В Армении с начала пандемии зарегистрировали 769 подобных летальных исходов.

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Напомним, в предыдущие сутки в Армении выявили 173 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.