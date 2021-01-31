Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала несанкционированную акции в поддержку блогера Навального, которая ранее прошла в Екатеринбурге, 31 января в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Сегодня значительно меньше людей вышло, потому что это вторая акция. Мне кажется, что где-то около трех тысяч пришло», — заявил она, говоря о численности прошедшей акции.

При этом Мерзлякова отметила, что считает, что для Екатеринбурга данное количество — небольшое и подчеркнула, что акция является незаконной.

Кроме того, омбудсмен рассказала, что перед проведением акции ее организаторы не подавали никаких документов или заявлений об этом в официальные органы.

«В Екатеринбурге в комиссию по рассмотрению заявлений по проведению массовых мероприятий входит и сотрудник аппарата уполномоченного по правам человек. <…> В данной ситуации никаких заявлений об акции не поступало», — сказала она.

«Меня тревожит, что никто сегодня не несет ответственности за то, что происходит с теми, кто пришел высказать свои самые разные мнения», — добавила уполномоченный по правам человека в регионе, указав, что она сегодня общалась на эту тему с жителями города.

«Ответственности никакой. Посмотрите, сегодня (участники акции — ред.) вышли на (городской — ред.) пруд», — пояснила Мерзлякова

Также омбудсмен уточнила, что можно сказать, что на сегодняшней акции было много сотрудников полиции и отметила, что, по ее мнению, в данном случае необходимо было привлечь больше сотрудников департаментов по молодежной политике и молодежных структур, чтобы они поговорили с участвующими в протестах.

«Все-таки, выход на пруд — это очень рисковое событие, и я хотела бы предупредить всех организаторов акция по любым поводам, что любое такое рисковое событие во время митинга должно быть в зоне их ответственности. Нельзя, ни в коем случае нельзя выходить на пруд», — подчеркнула Мерзлякова.

Помимо того, она рассказала, что в числе задержанных сотрудниками полиции оказались и несколько противников Навального.

«Хочу сейчас поехать в отделы полиции и посмотреть, что происходит. Понимаете, эмоции самые разные, конечно. Я думаю, мы должны понять, что если нет угрозы безопасности от каких-либо людей, которые митингуют, то не надо бы их задерживать. Это моя точка зрения», — заключила уполномоченный по правам человека в Свердловской области