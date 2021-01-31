Загреб, , 14:07 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5079 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 31 января.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 113 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2923.

В Хорватии 232 426 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5027.

Напомним, что раннее 30 января в Хорватии был подтвержден 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 26 смертельных случаев.