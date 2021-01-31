Москва, , 13:22 — REGNUM Участники несанкционированной акции протеста в Москве подошли к Комсомольской площади, передаёт 31 января корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает корреспондент с места событий, большая группа протестующих, по приблизительным оценкам в несколько сотен человек, направилась от точки сбора к станции метро «Комсомольская», к площади между Ленинградским, Казанским и Ярославским вокзалами. Доступ в центр площади преградили сотрудники полиции и Росгвардии, предупредив действия участников несанкционированного митинга.

Участники акции собираются непосредственно у зданий вокзалов, их число увеличивается.