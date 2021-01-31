Донецк, , 13:23 — REGNUM В Донецкой Народной Республике с 1 февраля начнется кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщил 31 января министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

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В республику была доставлена партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которой будут привиты работники системы здравоохранения, образования, социальные работники, которые в наибольшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

«Вакцина имеет определенные требования хранения и соответствующего температурного режима, в связи с чем сегодня начат процесс пересчета и передачи препарата в учреждения здравоохранения ДНР с целью последующей иммунизации», — цитирует главу минздрава пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.

Вакцинация начнется 1 февраля 2021 года в десяти центрах первичной медико-санитарной помощи города Донецка. Всем желающим привиться нужно будет предварительно зарегистрироваться. Такая возможность предоставлена как в режиме online на сайте министерства здравоохранения республики, так и в самих медицинских учреждениях, добавил министр.

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