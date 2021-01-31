Москва, , 13:07 — REGNUM Станции метро Москвы «Сухаревская» и «Красные ворота» были временно закрыты. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В Москве 31 января сторонники блогера Алексея Навального планируют проведение несанкционированной акции протеста.

В пресс-службе рассказали, что ещё две станции подземки были закрыты по требованию полиции. Поезда их проезжают без остановок. При этом составы следуют в соответствии с графиком на всех ветках метрополитена.

Напомним, ранее было принято решение о закрытие семи станций в центре Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, данные ограничения будут действительны до особого распоряжения полиции и указывается, что также в центре столицы России 31 января будет ограничено пешеходное движение.