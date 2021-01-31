Калуга, , 13:22 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 150 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 31 января. Днём ранее, 30 января, в регионе были зарегистрированы 155 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 тыс. 985 человек, 2022 человека находятся на лечении, 23 тыс. 745 человека выздоровели, 218 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (403), в Обнинске (175), Боровском (122) и Кировском (110) районах.

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