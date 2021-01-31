Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 24 летальных исхода среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 января.

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Жертвами коронавируса стали 12 женщин в возрасте от 60 до 95 лет и 12 мужчин в возрасте от 44 до 85 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 2 тыс. 640 жителей Ростовской области.

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